Care wil Reggesteyn in Nijverdal en Rijssen blijven schoonmaken

NIJVERDAL/RIJSSEN - Care Dienstengroep is het absoluut niet eens met de uitkomst van de recente Europese aanbesteding voor het schoonmaken van de drie vestigingen van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal en Rijssen.

Het bedrijf uit Nijverdal heeft bezwaar aangetekend bij de rechtbank in Almelo en eist dat de aanbestedingsprocedure wordt overgedaan. Het kort geding diende vrijdagochtend.

De aanbesteding is gewonnen door Asito en gaat in op 1 januari 2018. Het gaat om een contract voor drie jaar met een optie op verlenging, waarmee een bedrag van 400.000 euro per jaar is gemoeid. Er namen acht schoonmaakbedrijven deel aan de aanbesteding. Care Dienstengroep, dat al jaren schoonmaakt bij Reggesteyn, eindigde pas op de vijfde plaats.

Niet transparant

De advocate van het Nijverdalse bedrijf wijt dat vooral aan een onduidelijke vraag in de aanbesteding, die voor meerdere uitleg vatbaar zou zijn. Niet transparant en objectief en in strijd met het gelijkheidsbeginsel vond deze advocate, die betoogde dat Care hierdoor op deze vraag veel te laag heeft gescoord. Als het bedrijf wel het maximale puntenaantal op deze vraag had gekregen, dan had het de aanbesteding gewonnen. De advocate maakte bovendien nog bezwaar tegen het feit dat de beoordelingscommissie van de aanbesteding van vijf tot vier personen was teruggebracht, zonder dat dit aan de inschrijvers was gemeld.

Dat laatste is volgens de advocate van Reggesteyn ook helemaal niet verplicht en ze verwees naar een passage in de aanbestedingsregels. Ze bestreed de eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling en noemde het daarna een ‘utopie’ om te veronderstellen dat Care veel hoger had gescoord als het bedrijf die vraag anders had geïnterpreteerd.