Celstraf geëist tegen Nijverdaller voor seks met 13-jarige die kleurplaat wil tekenen

Volgens haar moeder oogt ze als 17 maar heeft ze het niveau van hooguit een 10-jarige. Wilma is geestelijk broos. Als Thom P. (nu 20) haar na drie dates meeneemt naar zijn huis in Nijverdal, zegt hij geen idee te hebben dat ze nog maar 13 is. ,,Ze bleef volhouden dat ze 16 was’’, zegt de jongensachtige verdachte deze maandag in de Almelose rechtbank. Dat zou ze ook in haar Facebook-profiel hebben gezet. Naar welke (bijzondere) school ze ging, heeft P. nooit gevraagd. Haar schoolpas zag ie nooit. ,,We hadden het gezellig samen, dan vraag je daar niet naar.’’