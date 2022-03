Centrum Nijverdal overspoeld met elektrische auto’s: hoge aanschafprijs, maar uiteindelijk ben je voordeliger uit

Auto over de kop en in de sloot bij Daarle: bestuur­ster gewond naar ziekenhuis

DAARLE - Een bestuurster in Daarle is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een ongeluk. De vrouw raakte met haar auto van de weg, sloeg over de kop en belandde in de sloot langs de Hellendoornseweg in het buitengebied.

