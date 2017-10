Cultuurburgemeester van Hellendoorn: 'Mensen moeten meer lachen'

De comedian en creatief schrijver kent geen spanning. Kriebels of zenuwen heeft hij nooit, zelfs niet op een podium voor 1.200 man. Hooguit een gevoel van ongemak wanneer hij op het werk aan de beurt is om te vertellen wat hij de komende week gaat doen.

Vier dagen in de week is de Hulsenaar in touw bij de Feestfabriek in Groenlo voor de organisatie van de Zwarte Cross. En verder is hij veel aan het presenteren, vertelt de speaker van onder meer de StrongmanRun en Dauwpop. Hij is 'burgemeester' bij de CultuurCaravaan van de gemeente Hellendoorn. "Het is een gaaf project. Ik was al bij veel culturele zaken betrokken, daarom werd ik gevraagd om mee te denken. Daar heb ik ook echt zin in."

Volledig scherm NIJVERDAL - Cultuurburgemeester Johan Kampman voor De Smidse aan het Hoge Dijkje. © Bert Kamp

Kampman verbaast zich er wel eens over dat bij een voorstelling in het ZINiN Theater de zaal vol zit met 60-plussers. "Zelfs bij cabaret. Dat is prima maar ik vind het jammer dat de jeugd zich niet geroepen voelt om naar het theater te gaan. In Amsterdam zie je veel twintigers, maar hier blijven ze vaak op de bank hangen."

Zelf organiseerde hij in het verleden Quatsch in de Lantaarn in Hellendoorn, een comedy avond waarbij hij bevriende 'grappenmakers' boekte. Wat zou het mooi zijn, dacht hij, als die avond in De Smidse zou kunnen plaatsvinden. "Zo'n supermooi pand en er gebeurde niets mee. Daarom ben ik blij dat het nu door ZINiN wordt gebruikt."

Als zoon van schrijver/dichter Herman Kampman heeft hij zijn creativiteit en humor van huis uit meegekregen. "Bij ons thuis was en is het lachen, lachen, lachen. Mijn vader en ik gaan maar door met grapjes maken. Mijn moeder is daar vaak de dupe van."

Zijn hart ligt bij humor en het laten lachen van mensen. "Mensen moeten meer lachen." Dat hoopt hij onder meer te bereiken met zijn droge, Twentse humor. "Limericks maak ik vaak en flauwe grappen waarbij ik woorden zoek met dubbele betekenis. Bij die Amsterdammers moet het altijd ergens over gaan. Ik doe het liever op de Herman Finkersmanier.