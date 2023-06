Daan (18) ‘danst’ met zijn rode Massey Ferguson over de weilanden: ‘Wat bin ie an't doon kearl?’

Vriendjes­po­li­tiek rond vakantie­par­ken in Hellen­doorn? ‘Dit zaakje stinkt aan alle kanten’

Het ene vakantiepark aan de Nieuwe Twentseweg in Hellendoorn heeft wel extra inritten, het andere niet. Is er sprake van vriendjespolitiek? Eigenaren op het Villapark Hellendoorn vermoeden van wel. Maar de gemeente geeft ze te weinig informatie, vindt de rechter. „We hebben het toch over transparantie in Nederland? Nou, dit is een dikke middelvinger naar burgers.”