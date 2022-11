Dankzij Annelot kunnen in Nijverdal levens worden gered: ‘Als het misgaat, telt elke seconde’

Uit in de regio Psycholoog Douwe Draaisma praat in De Lutte over wanen, illusies en hallucina­ties: ‘In een psychose moet het verstand juist harder werken’

DE LUTTE - In wanen, illusies en hallucinaties zit een onderliggende logica. „Het is een hardnekkige poging van de patiënt om te leven met zo’n stoornis.” Psycholoog Douwe Draaisma schreef hierover het boek De man die zijn hoofd verloor. Dinsdag is hij in De Lutte bij De Wilmersberg.

10 november