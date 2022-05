Dauwpop is terug, en hoe! Deze drie experts hebben er zin in

Voor het eerst in 2019 kan het weer: Dauwpop, aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn. En het belooft niet zomaar een editie te worden. De Engelse indierockband Editors is de headliner op de tweede dag van het festival. Programmeur Frank Satink is apetrots op deze boeking. „Ik vind het fantastisch dat we deze band naar de Luttenbergerweg hebben kunnen halen. Het is voor ons de ultieme Dauwpop-act.”