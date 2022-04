De beste crosser in de WMX komt uit Nijverdal en heet Lynn Valk

Niemand heeft door dat Johan, die meehelpt op stembureau in Nijverdal, een licht verstande­lij­ke beperking heeft: ‘Enorm trots dat het me is gelukt’

NIJVERDAL - Niemand van de stemgerechtigden heeft door dat achter de tafel van het stembureau in het Huis voor Cultuur en Bestuur ook een Nijverdaller zit met een licht verstandelijke beperking. Johan Wevers (51) is trots dat hij op deze manier deel kan uitmaken van de maatschappij. „Het is me gelukt.”

