De IJspolka met 30 graden; zo viert Hellendoorn het 945-jarig bestaan

met video Camping­avon­tu­ren voor Sallandse ouderen: ‘Ik zou hier stiekem best willen blijven slapen’

Ouderen die wonen in Sallandse zorgcentra mogen deze weken naar de camping. ZGR Zorggroep huurt vier weken lang op camping Krieghuusbelten in Raalte een safaritent. En elke dag komen verschillende groepen ouderen daar een dagje doorbrengen. ,,Dit is vrij nieuw in de ouderenzorg, maar we hebben ook te maken met een nieuwe generatie ouderen.’’