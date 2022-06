De laatste poging van het Hellendoorns Ibbenbüren-comité: ‘Als het niet lukt, dan trekken we de stekker eruit’

NIJVERDAL Henk Beuker (75) en Johan Nijveld (75) van het Ibbenbüren-comité doen nog één allerlaatste poging. Een ‘wanhoopsoffensief’ om het gemeentebestuur en verenigingsleven in Hellendoorn te interesseren in een serieuze voortzetting van de partnerband met deze Duitse gemeente. „Wellicht is het trekken aan een dood paard.”

In 1968 gingen Hellendoorn en Ibbenbüren een formele partnerband aan, vooral om een beter begrip voor elkaar te krijgen. De afstand Nijverdal-Ibbenbüren is nog geen 100 kilometer. Deze partnerband vertaalde zich in talloze grensoverschrijdende contacten en uitwisselingen, maar de interesse in Hellendoorn voor deze grootste plaats in het Tecklenburgerland ebde de laatste laren weg. De viering van een halve eeuw partnerband in 2018 met wederzijdse exposities, lezingen en fotowedstrijd was een laatste opleving van deze contacten.

Uitwisselingen

In Hellendoorn herinnert alleen de naam van de Reggebrug in de Mozartlaan aan Ibbenbüren en de partnerband wordt genoemd op de bebouwdekomborden. Dat de steen van het beeld van streektaaldichteres Johanna van Buren bij de dorpskerk in Hellendoorn afkomstig is uit Ibbenbüren is alleen bij ingewijden bekend. De tijden van jaarlijkse uitwisselingen van onder meer basisscholen, de school Reggesteyn, boerendansers, zangkoren en voetbalveteranen behoren inmiddels tot het verleden.

Met lede ogen

Beuker, Nijveld en de twee andere leden van het Ibbenbüren-comité zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Ze vinden dat ze niet serieus worden genomen door het gemeentebestuur en dat frustreert hen. „We krijgen slechts 1000 euro subsidie, maar dat bedrag gaat snel op aan vergader- en reiskosten. We hebben daardoor geen geld om te helpen bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Er wordt al jaren gesproken met de gemeente over een hogere subsidie. Dan worden driftig aantekeningen gemaakt, maar we hebben het idee dat die al in de prullenbak liggen voordat we het gebouw uit zijn.”

Nijveld zegt dat het Hellendoorn-comité in Ibbenbüren meer financiële armslag heeft en zelfs de kosten betaalt van de spaarzame verenigingsbezoekjes vanuit Hellendoorn aan de Duitse partnergemeente. „We zouden dat natuurlijk anders willen, zodat er sprake is van enige gelijkwaardigheid. We voelen ons nu als een snotjongen weggezet”, zegt Nijveld.

Steun krijgen

Het comité heeft inmiddels een gesprek gehad met burgemeester Jorrit Eijbersen en is alle fractiespreekuren langsgegaan om steun te krijgen voor hun ultieme poging nieuw leven in de partnerband te blazen. Met nieuw elan willen ze onder meer een korendag in Hellendoorn organiseren, een battle of bands en een Duitse markt in Nijverdal. Ze benadrukken dat een intensieve samenwerking tussen bijvoorbeeld de toeristische bureaus en het bedrijfsleven in beide gemeenten veel kansen biedt.

Alles hangt nu af van de vraag of dat wordt opgepakt door de gemeente en de bevolking, of er nog draagvlak voor de partnerband blijkt te zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan trekt het comité de stekker eruit. „Dan heb ik gefaald”, zegt Nijveld.