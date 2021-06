De nieuwe missie van Rob Harmeling uit Hellendoorn: ‘Dat moment was mooier dan winst in die Touretappe’

GELD Paar tientjes voor parkeer­kaart? Rijs­sen-Hol­ten vraagt 149 euro van gehandicap­ten

16 juni ENSCHEDE/RIJSSEN - Heb je een beperking en wil je graag met de auto dichtbij de supermarkt parkeren? Dan kun je beter in Enschede wonen dan in Rijssen-Holten. Die laatste gemeente vraagt 149 euro voor een gehandicaptenparkeerkaart en is daarmee de duurste van Overijssel. Enschede staat in de top 5 van gemeenten met de goedkoopste gehandicaptenparkeerkaarten, met een tarief van 35,60 euro.