De stekker gaat eruit bij voetbal- en dartsclub ENC’09

Is monteur H. uit Almelo het brein achter me­ga-hennepkwe­ke­rij?

7:41 ALMELO/NIJVERDAL - Hij is niet bepaald een spraakwaterval. Soms is Ramon H. zelfs wat moeilijk te verstaan als hij op verzoek van de rechtbank, de officier van justitie tekst en uitleg geeft. Maar volgens het Openbaar Ministerie is de 41-jarige H. het brein achter de mega-hennepkwekerij die enkele jaren geleden in het pand van de voormalige Rabobank in Nijverdal werd aangetroffen. En daarvoor moet hij bloeden: justitie wil de Almeloër een half jaar achter de tralies. Het Openbaar Ministerie wil ook dat H. de criminele winst van 4,9 miljoen afstaat.