De voedselbank in Hellendoorn kreeg nauwelijks groente, nu verbouwen ze het zelf

VIJF VRAGEN AANHELLENDOORN - Zaaien, uitzetten, onkruid wieden, sproeien en oogsten. Bij de twee moestuinen voor cliënten van de Voedselbank Hellendoorn aan de Portlandweg en de Jipkesbeltweg is genoeg te doen. Nu twee van de twaalf enthousiastelingen stoppen met het onderhoud van de tuin, is coördinator Marcel Tichelaar op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Hoelang bestaan de moestuinen al?

„Ze bestaan al vanaf het moment dat de Voedselbank Hellendoorn werd opgericht. Dat was in 2014. Het was moeilijk om aan verse groenten te komen voor onze cliënten, want dat bleef maar sporadisch over voor onze voedselpakketten. Dus toen zijn we het zelf maar gaan verbouwen.”

En dat loopt goed?

„Dat gaat heel erg goed. Inmiddels zijn we een geoliede machine. We werken met twee groepen vrijwilligers die het onderhoud van de tuinen van ieder zo’n 500 vierkante meter voor hun rekening nemen. De groenten die we oogsten gaan in groentepakketten die we aanbieden aan onze cliënten. Inmiddels hebben we de eerste spinazie-oogst alweer achter de rug en daar waren de mensen heel erg blij mee.”

Welke soorten groente verbouwen jullie zoal?

„Dat zijn vooral de ‘herkenbare’ groenten, waarvan de mensen weten hoe ze ze klaar moeten maken. Groenten zoals sla, andijvie, spinazie, slabonen, courgettes en allerlei soorten kolen. Dat zijn de groenten die we vooral in onze tuinen hebben.”

Hoeveel tijd ben je kwijt wanneer je vrijwilliger in de moestuin bent?

„Het gaat om twee ochtenden in de week en dan ben je per keer ongeveer twee uurtjes bezig in een gezellig clubje mensen. Na acht jaar nemen we afscheid van een echtpaar dat de 75 is gepasseerd, en dat altijd met heel veel plezier in de tuin gewerkt heeft. Ze zijn nu echter toe aan wat meer vrije tijd.”

Julie werken met een permacultuur. Wat betekent dat?

„Dat betekent dat we zonder chemische bestrijdingsmiddelen werken. Het zou dus fijn zijn wanneer nieuwe vrijwilligers nog wat oude kennis hebben van hoe je op zo’n natuurlijke mogelijke manier kunt groenten kunt verbouwen. Bijvoorbeeld dat je bepaalde soorten niet bij elkaar moet zetten of dat het niet handig is om altijd maar hetzelfde stukje grond te gebruiken voor dezelfde groenten.”

Volledig scherm Marcel Ticheler van de Voedselbank in Hellendoorn. © Marcel Ticheler