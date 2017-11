De Zweef uit Nijverdal gaat sparen voor eeuwfeest

NIJVERDAL - Voetbalvereniging De Zweef uit Nijverdal bestaat in 2020 honderd jaar. Het is de bedoeling dat dit eeuwfeest op grootste wijze door de blauw-witten gevierd wordt, zowel op sportpark Gagelman als daarbuiten.

Een hiervoor opgerichte jubileumcommissie is al enige tijd bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten, waarvan de hoofdlijnen inmiddels wel bekend zijn. Zo wordt een lijvig boek geschreven over de roemruchte historie van de grootste en hoogst spelende voetbalclub van Nijverdal, dat tijdens de festiviteiten officieel wordt gepresenteerd. Een reünie, receptie, opvoering van een revue in het ZINiN Theater, expositie in het Huis voor Cultuur en Bestuur en diverse feestavonden en activiteiten voor de jeugd staan eveneens op het programma.

Sparen

Om het eeuwfeest straks te kunnen betalen is de jubileumcommissie niet van plan allerlei acties te gaan houden, maar om hiervoor ouderwets te gaan sparen. Deze spaaractie is niet alleen bestemd voor alle Zwevers, maar voor iedereen die deze club een warm hart toedraagt. De deelnemers wordt gevraagd 100 euro voor het feest te sparen en dat bedrag ineens of in maximaal vier termijn over te maken naar een speciale bankrekening van de nog in oprichting zijnde ‘Steunstichting 100 jaar De Zweef’. Op die bankrekening kunnen natuurlijk ook kleinere giften worden overgemaakt