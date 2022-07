Dennis van Dam verkoopt eetcafé De Gulle Goedzak in Nijverdal en gaat zich meer toeleggen op zangcarrière

Van Dam zegt dat hij een ‘uitstekend bod’ heeft gekregen voor De Gulle Goedzak, waar hij zo'n zes jaar de scepter zwaaide. „Deze verkoop was niet echt gepland en heeft ook helemaal niets te maken met financiële problemen of een tekort aan horecapersoneel. Ik wil me samen met mijn vriendin Petra Meulmeester helemaal focussen op ons Twents Steakhouse Noabers aan de Dorpsstraat in Hellendoorn, waar we straks zeven dagen per week open gaan. Want bij toeristen is echt behoefte aan een restaurant waar ze altijd terecht kunnen. Nu zijn we bij Noabers nog vijf dagen per week geopend”, vertelt Van Dam.