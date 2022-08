Deze berm in Nijverdal is de vrolijkste van Overijssel en dat verdient een prijs

Defecte trein strandt bij Haarle, reizigers uit trein geëvacu­eerd vanwege hitte

HAARLE - Een trein van Keolis is dinsdagmiddag gestrand ter hoogte van de Stationsweg in Haarle. De trein was onderweg vanuit Raalte naar Nijverdal. Vanwege de hitte zijn alle reizigers uit de trein geëvacueerd.

19 juli