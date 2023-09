Deze kermis in Twente draait zondag 2 uur lang muisstil door en dat heeft een reden

Mona Keijzer hard in eindrap­port over kanaaldra­ma: ‘Het moet menselij­ker, makkelij­ker en milder’

Mona Keijzer is hard in haar eindrapport over kanaaldrama Almelo - De Haandrik, waarin 400 huizen beschadigd raakten. De uitvoering van de huidige regeling is weliswaar rechtmatig, maar zeker niet rechtvaardig. De problemen van gedupeerde bewoners kunnen en moeten worden opgelost in een betere schadeafhandeling, stelt de bemiddelaar.