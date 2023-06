Deze plant bloeit bijna nooit in Nederland, maar wel bij Ben uit Nijverdal: ‘Het duurt soms wel 80 jaar’

indebuurt.nl Omrijden of niet: hier wordt aan de weg gewerkt in Almelo in juni 2023

Vlak voor de zomervakantie zijn er volop wegwerkzaamheden in Almelo. In dit overzicht vind je alle wegwerkzaamheden in Almelo in juni 2023. Handig om te checken, zo weet je of je moet omrijden.