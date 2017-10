Deze Tukker reed Fats Domino door Europa

HULSEN - Hij schrok zich kapot toen hij woensdagmiddag hoorde dat Fats Domino op 89-jarige leeftijd was overleden. Willem te Wechel (72) uit Hulsen toerde als chauffeur van de rock- en blueslegende ruim 16.000 kilometer door Europa. "Het was altijd gemoedelijk, echt een aardige man."

Als jongeman woonde Willem tegenover de lunchroom van banketbakker Gerrit Valk in Hellendoorn. Net als in vergelijkbare zaken, stond er een jukebox. ,,We mochten elk week een plaatje kopen. Dat werd er steeds eentje van Fats’’, vertelt hij thuis, omringd door foto’s, posters, persoonlijke briefjes en 1.400 cd’s, dvd’s en videobanden.

Hij hoorde de muziek van de zanger, pianist en componist voor het eerst rond 1957, zo ongeveer het geboortejaar van de rock-’n-roll. Toen Fats Domino voor het eerst in ons land optrad, in het Concertgebouw in Amsterdam, was Willem present. Hij bewaarde het programmaboekje van dat nachtconcert van 3 november 1962.

Vriendschap

Bijna een kwart eeuw later toog hij naar een optreden in Slagharen, met datzelfde programmaboekje. Hij vroeg Fats om een handtekening, die kreeg hij meteen van de bijna bescheiden en goedlachse artiest. ,,Dat stond hem aan, ik moest mee backstage.’’ Daar werd de basis gelegd voor een langdurige ‘vriendschap’. Willem kreeg pasjes, hij was steeds welkom in de kleedkamer van de ster, bekend van Blueberry Hill en I’m Walking.

Volledig scherm Te Wechel was te gast op de 75ste verjaar van Fats Domino in New Orleans. © Carlo ter Ellen Te Wechel, die 40 jaar werkte voor Volkswagen- en Audi-garage Roba in Rijssen, bood zijn diensten aan als chauffeur. Tot dan werd Fats rondgereden in een aftandse Mercedes. ,,Ik regelde via importeur Pon een auto. We kregen de gepantserde Audi V8L die was van bondskanselier Helmut Kohl. Er zat een telefoon, fax en ijskastje in.’’

Dat stond de Amerikaan, die thuis in een Rolls Royce reed, aan. Willem toerde 16.000 kilometer door Europa, met Fats op de achterbank. ,,Als hij niet sliep, kwekte hij maar door, hij was bijna niet stil te krijgen’’, vertelt hij lachend. ,,Het was altijd gemoedelijk, echt een aardige man. Sterallures waren hem vreemd.’’

Normaal

Hij dacht mee over het repertoire van de rondborstige pianist. Thuis nam Willem een bandje op met het nummer ‘Kistjeskearls’ van Normaal, de dialectvertaling van The Promised Land van Chuck Berry. ,,Fats liep steeds met twee koffertjes. In het ene zaten zijn ringen, onder andere het One million dollar-exemplaar in de vorm van een concertvleugel en zijn geld, de andere was een draagbaar cassettedeck. Je hoorde hem van verre aankomen, door ‘Kistjeskearls’ van Normaal.’’ Kopman Bennie Jolink en gitarist Ferdy Jolij waren grote fans van ‘den dikken Domino’.

Willem hoorde mooie verhalen uit een bewogen muziekleven. Zo trad Domino in 1957 op in een vol honkbalstadion. ,,Hij moest daarna 120 kilometer rijden om een hotel te vinden. De hotels in de buurt lieten geen negers toe. Later sliep hij het liefst in Holliday Inn-hotels, die liet als eerste keten negers toe.’’

Hij hoorde hoe Domino, die na Elvis de meeste singles in de jaren 50 verkocht, werd gefêteerd met een Cadillac en een villa. Maar de meeste miljoenen verdwenen in de zakken van witte platenbazen. ,,Negers werden belazerd bij het leven’’, vertelt hij.

Brieven