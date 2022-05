Dinie (83) uit Haarle mag mee de vrachtwagen in tijdens truckrun: ‘Ik kan niet wachten’

„Jippie, ik ga eindelijk", zegt de 83-jarige Dinie Bouwhuis en klapt in haar handen, wanneer ze naast vrachtwagenchauffeur Mark Schotman zit op de bijrijdersstoel. De Haarlese heeft een verstandelijke beperking en woont in zorgcentrum Te Passe. Al de hele week kijkt ze uit naar deze middag.

Toeteren

Dinie weet wat er komen gaat, want ze is wel vaker mee geweest met de Truckrun. „Of ik ook mag toeteren? Nee, dat kan niet, want dat regelt de chauffeur. Maar ik kan hem wel vragen of hij het wil doen.”

Aan dat verzoek wil chauffeur Mark zeker voldoen, want nog geen seconde later is het even schrikken wanneer de claxon van de vrachtwagen overweldigend van zich laat horen. Dinie vindt het geweldig en heeft een lach van oor tot oor. „Het is mooi om te zien dat je deze mensen zo blij kunt maken”, zegt Schotman. „Daar doe je het voor.”

Happening

Normaal gesproken rijdt Schotman op zijn werkdagen in Nederland. Nu is hij één van de veertien vrachtwagenchauffeurs die meedoen aan de Truckrun. „Het is altijd een hele happening, want de stoet bestaat niet alleen uit vrachtwagens. Er gaan ook nog een tiental motorrijders mee om het verkeer te regelen. In totaal duurt de rit zo’n anderhalf uur. We rijden door Raalte, Luttenberg, Heetten en natuurlijk Haarle.”

Terwijl de colonne vertrekt, is op het feestterrein aan de Kerkweg het beachvolleybaltoernooi gaande, waar hard gestreden wordt om De Gouden Draadnagel. „Het was de bedoeling dat de Truckrun nog even op het feestterrein zou verschijnen, maar daarvoor is er te weinig ruimte”, aldus Bijvank. „Nu gaan ze even stoppen langs de kant. Dan worden alle activiteiten op het feestterrein stilgelegd en zwaait iedereen naar elkaar.”

Twee jaar

Hoeveel edities er al van het Haarles Feest zijn geweest, weet Bijvank zo niet. „Maar het zijn er veel, want ik ken niet anders dan dat het er is. Iedereen is vrolijk en er komen altijd veel mensen op af. En nu lijkt het net alsof iedereen nog enthousiaster is omdat we twee jaar geen feest in ons dorp gehad hebben.”