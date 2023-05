Dit is hoe de eerste teams uit Hellendoorn dit weekeinde speelden

Wat een weekeinde! En echt iedereen wil met de kampioens­schaal op de foto

Wat een dag. Wat een wedstrijd. Wat een weekeinde! Kampioen worden in het betaald voetbal is niet voor iedere speler weggelegd. De voetballers van Heracles is het gelukt. In een seizoen dat vooral in het teken stond van de terugkeer naar de eredivisie, wist de Almelose club op de slotavond van de competitie de kampioensschaal te veroveren. Nog even nagenieten.