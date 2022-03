Door voorkeursstemmen alsnog in gemeenteraden in de Reggestreek: ‘Sorry Andy’

NIJVERDAL/RIJSSEN/WIERDEN - De voorkeurstemmen zijn geteld. En dat is goed nieuws voor twee politieke families in de Reggestreek. In Hellendoorn gaan namelijk zowel moeder als dochter de gemeenteraad in, en in Wierden blijft de achternaam Langenhof te horen.