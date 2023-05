Dorpsmuseum Erve Hofman krijgt timmerwerkplaats voor restauratie van geschonken voorwerpen

met video Science fiction in de stal: dit Twentse bedrijf zet mega in op peperdure paardensi­mu­la­tor met ‘roboros’

Een vluchtsimulator? Kennen we. Een rodeostier? Supervet. ‘En als we dat nou eens combineren met paardrijles?’, dachten ze bij de Reggehoeve in Hellendoorn. Dan krijg je een levensgroot zwart robotpaard, dat hinnikt en snuift en net zo goed springt en galoppeert als al die superknollen op tv. Een lesje paardrijden is nooit meer hetzelfde.