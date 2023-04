Dreigende tekorten van drinkwater? Gebied bij Raalte biedt mogelijk uitkomst: ‘Impact nog onduidelijk’

met video Dit nieuwe zwembad in Twente krijgt een glijbaan met snelheids­me­ter en actiefoto’s: ‘En het bad is ook energieneu­traal’

Het glinsterende water in het nieuwe Rijssense zwembad de Koerbelt vraagt eigenlijk om een duik. Toch is het nog even wachten tot in juni de deuren officieel opengaan. Wie binnen wil kijken, moet nu zelfs nog een helm op, want er moet nog veel gebeuren. Projectleider Giel ten Berge vertelt wat bezoekers vanaf komende zomer kunnen verwachten. „Het is nog niet het perfecte plaatje.”