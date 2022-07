Drie broers Klein Kromhof aan start van Hellendoorn Rally: ‘Of had iemand iets te enthousiast op 't indien-knopje gedrukt?’

Ze keken bij de organisatie wel ietwat vreemd op toen kort na elkaar drie inschrijvingen binnenkwamen op de naam Klein Kromhof. Had misschien iemand spontaan een keertje teveel op het ‘indien’-knopje gedrukt? Dat laatste bleek echter niet het geval te zijn. De broers Ceriel, Jeroen en Hendri staan medio september aan de start van het rallyspektakel, dat praktisch in hun achtertuin wordt verreden.

Jump

Ze komen voor het eerst uit in de Hellendoorn Rally en kruipen alle drie achter het stuur van een Renault Clio. En wat hen zeker zal bevallen is het feit dat na zeven jaar de ‘jump’ weer is opgenomen in de klassementsproef van Daarle.

Overstap

Ceriel is vooral bekend uit de motorcross, maar maakte dit seizoen de overstap naar de rallysport, waar hij in de JACK’s Drenthe Rally direct debuteerde met een zege in de Renault Clio Rally5. Zijn broers volgden in de PRIMA-Acon Vechtdal Rally zijn voorbeeld. Wie deze broederstrijd binnenkort gaat winnen valt niet te voorspellen, want deze gedreven coureurs proberen altijd het beste uit hun motor/auto te halen.