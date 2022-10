Drie carnavalsverenigingen in gemeente Hellendoorn gaan nauwer samenwerken: Gezamenlijke viering elfde van de elfde

De drie carnavalsverenigingen werkten in het recente verleden al samen bij de gemeentelijke sleuteloverdracht, maar hebben nu voor het eerst besloten om het begin van het nieuwe carnavalsseizoen op de elfde van de elfde (11 november) samen te vieren met een feest in tapperij In de Gauwe Geit aan de De Joncheerelaan. Het is de bedoeling dat ook burgemeester Jorrit Eijbersen aanwezig is en de nieuwe burgervader een welkomstgeschenk wordt aangeboden ‘dat hij in februari tijdens het carnaval kan gebruiken’.

‘Feest voor iedereen’

Hij vervolgt: „We blijven voorlopig nog wel apart carnaval vieren in Nijverdal, Hellendoorn en Haarle, want elke vereniging hecht aan haar eigen identiteit. We stemmen de belangrijkste activiteiten wel op elkaar af, zodat we met een afvaardiging aanwezig kunnen zijn bij de bekendmaking van de nieuwe prinsen en met een loopgroep of wagen kunnen deelnemen aan de optocht in Haarle. Want dat blijft zeker de komende jaren nog de enige carnavalsoptocht in de gemeente Hellendoorn.” Toch droomt deze prins al voorzichtig van de tijd dat er één groot carnavalsfeest in deze gemeente kan plaatsvinden.