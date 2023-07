Drommen bezoekers slenteren in Raalte over de Bottermarkt: ‘De eerste zonder Bertus, dat is wennen’

Lekkere groente in Almelose volkstui­nen, maar pas op: Zorg wel voor orde en netheid

De volkstuinen in Almelo maken zich op voor een goede oogst. En er is meer nieuws, want de belangstelling voor volkstuinieren is groot. „We komen eerder tuinen tekort, dan dat we over hebben.” Daarom wordt er soms streng opgetreden.