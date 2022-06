Droom komt uit voor dj Mike Gerritsen uit Borculo: ‘Hele zomer een feestje bouwen op Mallorca!’

Draaien op vakantie-eilanden als Ibiza of Mallorca. Het is een droom voor veel Nederlandse disc-jockeys. Voor Mike Gerritsen uit Borculo komt die droom nu uit. Vanaf 29 juli tot en met 10 september is hij zes weken lang elke avond en nacht te vinden als dj in de grootste après ski-bar van Mallorca: Crazy’s. „Echt te gek!”, zegt de dj uit Borculo, die noodgedwongen tijdelijk in Rijssen woont. „Dit is mijn eerste internationale avontuur.”