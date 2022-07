Drugspand in woonwijk Hellendoorn nu écht zes maanden dicht

Lezerstour: Job Berkhout is de trotse leider van het algemeen klassement

UTRECHT - Na enkele bergetappes genieten de renners in de Tour de France deze maandag van een welverdiende rustdag. Een dag om te herstellen van kleine pijntjes. Ook in de Lezerstour hakten de bergen er flink in, met grote verschuivingen in het algemeen klassement tot gevolg. Job Berkhout (26) is sinds zaterdag de trotse leider in het klassement. Hoe heeft hij zijn ploeg samengesteld?

11 juli