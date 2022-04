Dure, open sportwagen schiet in Nijverdal van de weg en ramt boom

NIJVERDAL - Een dure uitglijder zaterdagavond op de Burgemeester H. Boersingel in Nijverdal. Een open sportwagen, een Morgan plus Six verloor de strijd in het contact met een boom. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.