Echtpaar kan het niet laten en ‘verzamelt’ weer: zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen in Haarle

HAARLE - Ondanks een verbod om dieren te houden, zijn donderdag 27 verwaarloosde honden, konijnen en parkieten in beslag genomen bij een echtpaar uit Haarle. Het verbod was nog geen twee maanden geleden ingegaan.

Dit keer gaat het om twaalf honden, dertien konijnen en twee parkieten. De Landelijke Inspectiedienst (LID) ging ter controle langs bij de man en vrouw die buitenaf in een boerderijtje wonen. Daar troffen ze de dieren in zeer slecht verzorgde staat in een zwaar vervuilde woning aan.

De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opslaghouder. De LID maakt opnieuw een proces-verbaal op tegen de dierenverzamelaars die als ‘hoarders’ worden gekenmerkt. Oftewel mensen die dwangmatig verzamelen. Het echtpaar ging al eerder in de fout. In 2012 werden 99 honden weggehaald en in 2020 trof de LID 25 hondjes aan waarvan de verzorging onder de maat was.

Voorwaardelijke gevangenisstraffen

Ook hierna begon het verzamelen opnieuw. Vorig jaar werden meer dan 60 verwaarloosde honden, een grijze roodstaart- en een Amazonepapegaai en twee grasparkieten in beslag genomen. Afgelopen maart moesten de eigenaren hiervoor bij de rechter verschijnen. Ze kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van enkele maanden en een verbod van vijf jaar om dieren te houden.

„Dierenverzamelaars hebben zelf niet de indruk dat ze iets verkeerds doen”, vertelt LID-woordvoerder Jelko de Ruijter. „Wat wij doen is na een opgelegd houdverbod, een keer in het kwartaal een controle uitvoeren. Mochten wij de indruk krijgen dat er meer problematiek speelt, melden we dat aan onze netwerkpartners zoals een wijkagent. Die is gisteren mee geweest naar de woning in Haarle.”

Begin deze week is elders in Overijssel een grote groep dieren in beslag genomen. Om welke plaats het gaat, wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet kwijt. Het ging om 2 paarden, 4 honden, 6 geiten, 30 konijnen en 25 kippen en duiven.