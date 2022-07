Echtpaar Tijs stopt na 32 jaar met De Haarlerberg: ‘Ik hoop dat het een hotel-restaurant blijft en hier geen hoge flat komt’

Parallel­weg N35 tussen Wierden en Nijverdal blijft door vertraging nog even sluipweg: ‘Maar afsluiting komt zeker’

WIERDEN/NIJVERDAL - Bijna dagelijks racen automobilisten er met een rotgang overheen. Om maar niet in de file tussen Nijverdal en Wierden te hoeven staan. De parallelweg naast de N35 is een populaire sluiproute. En dat blijft de 60-kilometerweg waarschijnlijk nog wel een tijdje, want de paaltjes om de b-route tijdens de spits mee af te sluiten, komen later.

30 juni