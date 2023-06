Een natuurbegrafenis in Hellendoorn? Prachtige plek, maar duur en je mag er niks: ‘Misschien schrikt dat af’

Vreemde­ling die al drie maanden onder de radar leefde, duikt op in azc Almelo (en dat liep niet goed af)

Drie maanden geleden vertrok een 25-jarige man ‘met onbekende bestemming’ uit het asielzoekerscentrum in Musselkanaal. De gedachte was dat hij Nederland zou verlaten, maar dat deed hij niet. Woensdag dook hij op in het azc Almelo, waar hij een bewoner verwondde. „Iedereen baalt hiervan”, zegt locatiemanager Remko Kootstra.