indebuurt.nl Als straatmuzi­kant optreden in Almelo: 13 x aan deze regels moet je je houden

Is het je opgevallen dat je in Almelo bijna nooit een muzikant op straat ziet? Dat gaat mogelijk veranderen nu de gemeente met nieuwe regels komt. Al zitten daar best wat opmerkelijke punten bij. Dat je in december kerstmuziek moet spelen bijvoorbeeld.