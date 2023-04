En zo gaat de kans verloren om zelf te bepalen waar hier die windmolens komen

Kink in kabel dreigt voor nieuwe wijk aan noordkant van Haarle: ‘Aankoop van gronden nog steeds onzeker’

In de nieuwbouwwijk De Grave aan de noordkant van Haarle kunnen maximaal 65 huizen worden gebouwd. Er dreigt echter een kink de kabel te komen, want de hiervoor benodigde gronden zijn nog steeds niet in handen van de gemeente Hellendoorn. En zolang dat niet het geval is, kunnen hier geen bouwkavels worden uitgegeven. Onteigening is ineens geen vies woord meer.