Er komt niets goeds van rotzooi: dode honden, dwangsommen en vervuilde bossen

Brand in zorgcen­trum Hellen­doorn pas ontstaan bij blussen, bewoner activeerde eerder een blusbom

De uitslaande brand in woonzorgcentrum Krönnenzommer is ‘zeer waarschijnlijk’ ontstaan door de chemische ontsteking van een brandblusser, die de bekleding van een zitje in de gang in de fik zette. Bedrijfshulpverleners van ZorgAccent gebruikten meerdere ‘blusbommen’ om het vuur te bestrijden. Achteraf is gebleken dat er op dat moment helemaal nog geen brand was.