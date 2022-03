Etappezege in Olympia’s Tour op VAM-berg voor Peter Schulting uit Hellendoorn

Peter Schulting uit Hellendoorn heeft de tweede etappe in de Nederlandse rittenkoers Olympia’s Tour gewonnen. De renner van de formatie VolkerWessels kwam als eerste over de streep, bovenop de Col du VAM in het Drentse Wijster.

Voor de 34-jarige coureur is het zijn eerste zege sinds vier jaar. De laatste maal dat Schulting als eerste over de streep kwam, was in 2018. De renner uit Hellendoorn won toen de Ronde van Zeeland/Tacx Pro Classic in Neeltje Jans.

Schulting was dit jaar Olympia’s Tour met een tweede plaats in de ploegentijdrit begonnen. In Hardenberg kwam hij toen als tweede van de wielerploeg over de streep. Later op de dag, in de reguliere etappe met start en finish in Hardenberg, reed hij vrij anoniem mee en finishte hij als negentigste op bijna twee minuten van ritwinnaar Matthew Gibson.

In de slotfase van de tweede etappe, een rit over 173 kilometer van Westerbork naar de VAM-berg, was Schulting samen met twee andere renners weggereden uit het peloton. Met Hartthijs de Vries begon de coureur uit Hellendoorn aan de laatste beklimming van de VAM-berg. Hij bleek de renner te zijn met de beste benen en kwam solo over de streep. De Vries volgde als tweede, Reinders was de snelste van het peloton.

Klassementsleider

De nieuwe klassementsleider in Olympia’s Tour is Elmar Reinders. De Drent in dienst bij het Deense Riwal kwam als derde over de streep in de tweede etappe. In Hardenberg eindigde Reinders nog als tweede, achter ritwinnaar Gibson.