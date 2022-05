Europees succes voor blaaskapel uit Hellendoorn: „Dit voelt als een kampioenschap”

Voorzitter Betsy Diender van de Eschländerkapel is blij met het behaalde resultaat. „We hebben hier maandenlang naartoe gewerkt. Na de coronaperiode viel dat niet mee. We hebben twee jaar vrijwel niets kunnen doen. Juist daarom is het zo belangrijk om een doel te hebben waar je met zijn allen naartoe kunt leven.”

De kapel uit Hellendoorn reisde vrijdag met twintig muzikanten naar Höxter/Lüchtingen, gelegen op zo’n 250 kilometer van de Nederlandse grens. Vrienden en familieleden reisden zaterdag speciaal op en neer om het optreden in de plaatselijke ‘Bürgerhalle ‘ mee te kunnen maken. De Eschänderkapel staat onder leiding van Jan Dijsselhof en is gespecialiseerd in de Egeländer blaasmuziek.

Hoog niveau

Op het EK kwam de kapel uit in de zogeheten “Mittelstufe’, de middenklasse maar tevens de klasse met de meeste deelnemers. Betsy Diender: „Het niveau ligt heel hoog. Met dit resultaat kunnen we verder. Dit voelt als een kampioenschap. De komende maanden bouwen we voort aan de versterking van onze kapel.”

Deelname aan het EK is volgens haar een groot feest. „Je ontmoet mensen uit heel Europa. Die zijn allemaal bezig met dezelfde muziek. Het is echt prachtig om hier rond te lopen.” Naast het verplichte programma brachten de Hellendoorns ook nog een vrij programma van ruim een uur in de feesttent van Lüchtingen. Op zondag 26 juni is de kapel te horen op het eigen festival Ribs & Polka’s in thuisbasis Hellendoorn.