Ex-international Myrthe Schoenaker (30) stopt noodgedwongen met tophandbal: ‘De knie heeft voor mij beslist’

Vermiste Arwand (13) na twee weken in goede gezondheid gevonden

De 13-jarige Arwand uit Nijverdal is weer terug bij zijn familie. Dat meldt de politie Oost-Nederland. Twee weken lang ontbrak van de jongen elk spoor. Zijn familie was radeloos en maakte zich ernstig zorgen om zijn veiligheid. In de afgelopen weken vroegen zij meerdere malen aandacht voor de vermissing van de jongen.