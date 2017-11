Familie na crash 19-jarigen in kanaal bij Hellendoorn: 'Ze vluchtten niet, ze zochten hulp'

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober reed een 19-jarige jongen uit Vroomshoop vanaf de Zuidelijke Kanaaldijk het Zwolsekanaal in. Het ongeluk kostte hem en zijn twee leeftijdsgenoten die in de auto zaten een nat pak. Maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was er niemand te bekennen.

Lees ook Auto met drie Vroomshoopse jongeren te water in Hellendoorn Lees meer

,,Zo’n situatie is erg lastig voor de hulpdiensten’’, vertelt een politiewoordvoerder. ,,We weten dan namelijk niet of er nog iemand in de auto zit en of de betrokkenen zijn gevlucht om aan de politie te ontkomen.’’ In dat laatste geval is het verlaten van de plaats van een ongeval strafbaar.

Reanimatie

Maar volgens de familie van de inzittenden was er van een vluchtpoging geen sprake. Ze vindt de manier waarop het nieuws naar buiten kwam dan ook te kort door de bocht. De moeder van een van de jongens, Regien Lambers, schrijft op Facebook dat – nadat een van de jongens ter plekke zou zijn gereanimeerd – de plek werd verlaten om hulp te vinden. ‘De jongen die gereanimeerd heeft, heeft toen de plek verlaten om hulp te halen aangezien hun telefoons het niet meer deden. Hij heeft bij het dichtstbijzijnde huis aangeklopt, maar hier deed niemand open. Hij is dus verder gaan zoeken.’

Volgens Lambers duurde die zoektocht voor de twee achtergebleven jongens te lang. Daarop verlieten ook zij de plaats van het ongeval. ‘Maar ook alleen om hulp te zoeken. Ze waren zo ontzettend bang dat zij daar niet gevonden zouden worden.’

Tina Marissen, de schoonmoeder van een van de jongens, vult aan: ,,De politie stelt dat de jongens na onderzoek werden gevonden, maar daar klopt niks van. Ze hebben zelf gebeld. Daar stond ik bij.''

Geen verdachten

De politie bevestigt dat de twee inzittenden niet als verdachten van een strafbaar feit worden gezien. De bestuurder wel, want hij reed onder invloed van alcohol. Volgens de familie ligt een van de jongens nog op de intensive care in het ziekenhuis. De politie kan dat niet bevestigen. ,,Wel weten we dat alle drie de jongens uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hadden namelijk mogelijk water in hun longen.’’