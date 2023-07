‘Fans’ maken diepe buiging en doen opvallende oproep: wethouder Gea Oord moet blijven

Mogen deze Twentse dorpjes zich ‘verheugen’ op 5 tot 7 hoge windturbi­nes in hun achtertuin?

Er ligt een vergevorderd plan voor een windmolenpark met 5 tot 7 hoge turbines in Daarle en Hoge Hexel. Geen volledig nieuw idee, want enkele jaren geleden sneuvelde er al eens een vergelijkbaar initiatief. Maar de tijden zijn veranderd en dus is het plan opnieuw op tafel gelegd en zelfs verder uitgebreid. Gaat het dit keer wel lukken?