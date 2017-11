Fietsster gewond in Nijverdal na aanrijding door auto

Getuigen moeten gehoord worden over me­ga-hen­nep­kwe­ke­rij Nijverdal

14:51 NIJVERDAL - Acht getuigen moeten alsnog worden gehoord over een omvangrijke hennepkwekerij in Nijverdal. In de vroegere Rabobank, pal naast het raadhuis, groeiden volgens justitie tot augustus 2015 ruim 8.100 planten. Het Openbaar Ministerie (OM) becijfert de criminele winst op 4,9 miljoen euro. De zaak diende deze donderdag in de Almelose rechtbank.