Flinke gift van Nijverdalse kerk voor taallessen voor kinderen van (Oekraïense) vluchtelingen: ‘We willen bijdragen aan hun verdere ontwikkeling’

Tineke Rodenburg vertelt dat een groep van zo’n 25, veelal alleenstaande, dames wekelijks bijeenkomt om van oude dingen weer iets nieuws te maken en deze spullen op de jaarlijkse kerkmarkt in Het Centrum te verkopen voor het goede doel. Jarenlang werd hiermee onder meer een zendelingenechtpaar ondersteund, dat in China het evangelie verspreidde. Maar door de uitbraak van de coronapandemie moesten zij dat land echter verlaten en ontstond financiële ruimte voor een nieuw doel.

‘Gegrepen door oorlogsbeelden’

„We zijn allemaal gegrepen door de beelden van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne en de verhalen van de vluchtelingen, die noodgedwongen huis en haard moesten verlaten. We zijn onder de indruk van hun veerkracht. Die vluchtelingen worden ook opgevangen in de gemeente Hellendoorn. Het is onbekend of en zo ja wanneer ze eventueel weer kunnen terugkeren naar hun vaderland”, vertelt Rodenburg.

Ze vervolgt: „Dat betekent ook dat deze kinderen hier naar school moeten en wij willen als PGN graag bijdragen aan hun verdere ontwikkeling en die van andere vluchtelingen. We hebben onze kerkleden daarom gevraagd om ruimhartig te geven en daaraan is zeker gehoor gegeven. Het was bijzonder druk op deze kerkmarkt, het leek soms wel een reünie.”

Extra taallessen

Stichting De Welle, gemeente Hellendoorn en de ZININ bibliotheek zijn nauw betrokken bij het project Taal is de sleutel tot succes, dat is opgezet om met name kinderen van vluchtelingen extra taalondersteuning te kunnen geven. Volgens sociaal werker Evelien Hondebrink van De Welle is dit project met name bestemd voor kinderen, die de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan maken.

Hondebrink: „Het gaat om digitale lessen, maar als het nodig is kunnen we ook Huiswerkbegeleiding Nijverdal van Ingrid Aaltink inschakelen. Alles is erop gericht om deze kinderen gelijke kansen te geven en te voorkomen dat ze vanwege een taalachterstand een te laag schooladvies krijgen. Dit programma is volledig afhankelijk van donaties en daarom zijn we enorm blij met deze gift. We hopen daarmee niet alleen de Oekraïense kinderen te kunnen helpen, maar ook kinderen van statushouders en minima.”