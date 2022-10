Forse gift voor educatieruimte van d’Oale Pastorie in Nijverdal: ‘Erkenning dat we op goede weg zijn’

Champions League strijkt neer in Nijverdal: ‘Beter waterpolo krijg je in het oosten niet te zien’

Het is even geleden dat internationale mannenteams neerstreken in Nijverdal voor Europese wedstrijden. In 1995 om precies te zijn, toen Het Ravijn zelfs even tot de beste acht teams van Europa behoorde. Jan Mensink was toen coach van de Nijverdalse equipe. Nu Het Ravijn na 27 jaar weer Europees gastheer is, maakt Mensink analyses van de tegenstanders uit Hongarije, Roemenië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina voor de huidige coach, Zeno Reuten.

