Franse en Engelse stijlen kruisen elkaar nabij Havezate Den Berg: ‘Ook het landschap is modegevoelig’

De geschiedenis van de landgoederen die we onderweg tegenkomen is nauw verweven met die van de Vecht. De Horte, Mataram en Havezate Den Berg: allemaal mooie voorbeelden van boeren en adel met macht, in de periode rond 1400 na Christus. Horst: „De eigenaren destijds runden een grote boerderij of een strategische plek in het landschap en sloten een verbond met de bisschop van Utrecht. Met dat verbond inden ze bijvoorbeeld belastingen bij naburige boeren en konden zelf zodanig groeien, dat zij regionale centra werden en soms zelfs verdedigingsfuncties kregen.”