Gemeente Hellendoorn de fout in met dwangsom brandveiligheid: Mischa uit Nijverdal kan schadeclaim indienen

Dat blijkt woendag uit een einduitspraak van de Raad van State in Den Haag. Die stelt dat Hellendoorn een gebrekkig brandveiligheidsonderzoek heeft gebruikt om Masthoff een dwangsom van 25.000 euro op te leggen. Hoewel de hoogste bestuursrechter erkent dat de dwangsom uit 2019 al lang is verlopen, heeft Masthoff toch schade opgelopen omdat hij zijn pand noodgedwongen ver onder de prijs heeft moeten verkopen. Want er lag immers een dwangsom op.

Plafond en vloer

Holle bakstenen

Toch was Hellendoorn niet tevreden. Want in het gebouw zaten zogenoemde perfora- of NeHoBo-vloeren. Dat zijn vloeren van holle bakstenen die aan elkaar gemetseld zijn en voorzien van wapening. Aannemers gebruiken al sinds 1984 de holle vloeren niet meer, maar ze zitten nog in veel panden die tussen de jaren vijftig en tachtig zijn gebouwd. De Raad van State stelt dat er nooit brandwerendheidtesten op dergelijke vloeren zijn uitgevoerd en dat niet bekend is of en welke risico zo’n vloer oplevert.