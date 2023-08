Hekken en linten rondom roemrucht fabrieks­ter­rein in Raalte om vervuilde grond: ‘Duurt al best lang’

Nee, het is geen geheim dat het MBI-terrein in Raalte vervuild is door de inmiddels gesloopte betonfabriek. Maar waar je voorheen nog redelijk vrij over het terrein kon lopen, is nu alles afgezet met hekken en afzetlinten. De vondst van asbest, slib en olie is de oorzaak. Enige haast wordt niet gemaakt om de plek, die een roemrijke geschiedenis kent, te herontwikkelen.