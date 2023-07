Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hellendoorn vandaag

Afpersing op kerstavond: Hengeloër (20) moet 10 maand zitten

Mohammed El Z. (20) uit Hengelo is veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij in december vorig jaar probeerde een 19-jarige plaatsgenoot af te persen. El Z., die ondanks zijn jonge leeftijd al meermaals met justitie in aanraking kwam, moet 10 maanden de cel in.