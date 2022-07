Gewonde nadat auto tegen boom botst in Hellendoorn, weg tijdelijk afgesloten

HELLENDOORN - Op de Schuilenburgerweg in Hellendoorn is woensdag een gewonde gevallen bij een ongeluk, waarbij een auto van de weg is geraakt en frontaal tegen een boom is gebotst. Hulpdiensten zijn ter plaatse, over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend.