Gratis Ribs & Blues in Raalte verleden tijd vanwege veiligheid: ‘Vorig jaar grote angsten doorstaan’

Renate Voortman (47) uit Nijverdal neemt VIF Jeans in Rijssen over: ‘Deze winkel mag niet verdwijnen uit het straat­beeld’

RIJSSEN/NIJVERDAL - Met al twee kledingwinkels op haar naam was Renate Voortman (47) uit Nijverdal niet direct op zoek naar een nieuwe zaak. Totdat ze erachter kwam dat het, naar eigen zeggen, ‘iconische’ VIF Jeans in Rijssen haar deuren ging sluiten. De kogel is door de kerk: Voortman neemt het bedrijf over.

19 januari